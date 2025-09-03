Emmanuel Macron a appelé ce mercredi le gouvernement réuni en Conseil des ministres à "faire acte de mobilisation" autour du Premier ministre François Bayrou à l'approche du vote de confiance de lundi qui devrait se solder par sa chute.

"Il nous demande, chacun dans nos formations politiques, chacun aussi dans nos sensibilités politiques, de faire acte de mobilisation, de pédagogie", a rapporté la porte-parole du gouvernement Sophie Primas devant la presse.

Le chef de l'Etat a prévenu que "quelque soit le vote (...) la situation de la France ne sera pas résolue", ajoutant que "s'affranchir du réel n'était pas responsable pour la suite", a-t-elle déclaré.