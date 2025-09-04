Orages : voici les 82 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 82 départements en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce jeudi 4 septembre.

Une grande partie de l’Hexagone sera concernée par cette alerte météorologique. Météo-France a placé 82 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages pour la journée de jeudi.

Sont concernés : l'Ain, l’Aisne, l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-de-Haute-France, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, l'Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire et le Jura.

Mais aussi les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Var, le Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Météo-France informe que de «forts orages sont prévus sur le Centre-Est, qui pourraient créer une une aggravation du niveau de vigilance dans les prochaines diffusions de cartes.»

Les prévisionistes appellent ainsi à la vigilance sur la partie centre ainsi qu'à l'est du pays.