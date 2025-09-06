Corse : la colère des habitants après l'agression au couteau d'un migrant contre un jeune de 19 ans

L'agression au couteau d'un jeune corse de 19 ans par un migrant syrien lors d'une rixe à Bastia dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre a suscité l'indignation sur l'île de Beauté. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour "violences volontaires aggravées".

Plus d'une soixantaine de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Bastia (Corse), à l'appel du parti identitaire Forza Nova, afin de protester contre l'agression au couteau d'un jeune homme de 19 ans dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre lors d'une altercation avec un migrant syrien. Le pronostic vital de la victime n'est plus engagé.

Des membres du Rassemblement national et de Reconquête ont également participé à la manifestation, où une banderole portant l'inscription «A rimigna fora» (la chienlit dehors) était déployée. La famille du blessé, originaire de Loreto-di-Casinca, ainsi que ses proches, ont également souhaité se rassembler en signe de soutien devant le commissariat.

«C'est clair qu'il y a un sentiment d'insécurité qui s'installe. Ce sont des choses qu'on n’avait pas l'habitude de voir à l'époque», a témoigné un habitant, tandis qu'un autre ajoutait : «La banalisation des faits est typiquement quelque chose de métropolitain. Ici, en Corse, il ne pourra jamais y avoir une banalisation des faits».

Une enquête ouverte pour «violences volontaires aggravées»

Le drame est survenu dans le centre-ville de Bastia, avenue Maréchal-Sebastiani, aux alentours de 2 heures du matin. La victime a été gravement blessée par un coup de couteau lors d'une bagarre impliquant plusieurs personnes à la sortie d'une boîte de nuit. Après une opération d'urgence, son état s'est stabilisé.

L'auteur présumé des faits, âgé de 27 ans, s'est rendu de lui-même et a immédiatement été placé en garde à vue. Il était déjà connu des forces de l'ordre pour vols, infractions liées aux stupéfiants ou encore port d'arme illégal.

Le parquet a ouvert une enquête pour «violences volontaires aggravées», confiée à la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse. «Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes des faits», a précisé Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.

Les résidents ont exprimé leur inquiétude face à la montée de la violence sur l'île. «La Corse n'est plus préservée. On rencontre les mêmes faits que sur le continent : refus d'obtempérer, phénomènes de bandes, trafic de stupéfiants, vols de véhicules en pleine journée [...] Les moyens n'arrivent pas», a notamment déclaré Aurélie Siciliano, secrétaire départementale Alliance police nationale.