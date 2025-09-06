Cryptomonnaies : un homme écroué à Paris, soupçonné d'avoir séquestré et violenté un associé

Un homme a été mis en examen et écroué vendredi 5 septembre à Paris après avoir séquestré et violenté un associé en raison d'une dette liée à des activités de trading.

Dix jours après l'enlèvement et la séquestration d'un ancien trader en cryptomonnaies, un homme de 28 ans a été mis en examen le vendredi 5 septembre pour «violences, séquestration et extorsion en bande organisée et détention d'arme», selon une source proche du dossier citée par l'AFP, information confirmée par Le Parisien.

La victime a déposé plainte le 27 août, déclarant avoir été séquestrée et violentée la nuit précédente dans le 10e arrondissement par trois individus. Craignant pour sa vie, le plaignant a initialement refusé de donner l'identité du prétendu commanditaire. Cependant, il a finalement identifié un «associé» et «ami», selon cette même source.

Selon son témoignage, il se serait rendu dans l'appartement à la demande de ce proche, mais aurait été agressé dès son arrivée par deux personnes cagoulées. Les agresseurs l'auraient battu, étranglé avec une ceinture jusqu'à ce qu'il perde connaissance, menacé de mort avec une arme à feu, et proféré des menaces envers sa femme enceinte et sa fille.

La victime a rapporté que l'un de ses ravisseurs lui aurait «pris le petit doigt avec une pince, comme s'ils allaient le sectionner». Des lésions superficielles ont été constatées par le médecin, justifiant trois jours d'incapacité totale de travail (ITT).

La victime serait «fortement endettée»

Ses proches auraient été contactés pour effectuer un paiement, en vain. Les agresseurs ont fini par le relâcher à condition qu'il verse l'argent le lendemain, probablement par virement vers le compte bancaire de la compagne de son «ami» et «associé».

Interpellé mardi, l'homme accusé d'avoir orchestré la séquestration a déclaré lors de son audition que la victime lui devait 30.000 euros liés à des investissements dans le trading. Des déclarations contestées par le plaignant.

Pourtant, les premiers éléments de l'enquête ont révélé que la victime serait «fortement endettée auprès de nombreuses personnes». Par ailleurs, le suspect a également affirmé avoir été lui-aussi séquestré dans l'appartement vendredi.

Cet individu, dont le casier judiciaire comporte douze condamnations, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a été mis en examen et incarcéré vendredi, selon la source proche du dossier.

Après avoir été placés en garde à vue, deux de ses proches ont été libérés sans poursuites.