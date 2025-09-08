Fin de la 2G et de la 3G : face à la possible mise à l'arrêt de milliers d'ascenseurs, le gouvernement mobilise le secteur

Une grande partie des ascenseurs français doit être mise à niveau à l'approche de l'extinction des réseaux 2G et 3G, sur lesquels reposent leur système d'alarme. Le gouvernement a mobilisé le secteur.

Déployés dans les années 1990 puis 2000, les réseaux 2G et 3G sont sur le point de s'éteindre. En août, la Fédération des ascenseurs avait appelé le gouvernement à réagir, rappelant que le système d'alarme de nombreux ascenseurs en France repose sur ces technologies. La ministre chargée du Logement, Valérie Létard, a engagé «une mobilisation collective du secteur».

Le réseau 2G doit être définitivement arrêté à partir du 31 mars 2026 et, selon les chiffres de la Fédération des ascenseurs, le parc français est estimé à 650.000 ascenseurs, dont près de 50% sont équipés de systèmes d'alerte reposant encore sur la 2G ou la 3G.

Sachant que la règlementation indique qu'un ascenseur ne disposant pas d'un dispositif de téléalarme fonctionnel doit être mis à l'arrêt, de nombreux équipements pourraient être immobilisés si la mise à niveau n'intervient pas à temps.

La responsabilité des propriétaires engagée

La ministre chargée du Logement, Valérie Létard, «a adressé un courrier aux organisations professionnelles du secteur pour lancer une mobilisation collective» à ce sujet, affirme le ministère de l'Aménagement du territoire dans un communiqué.

Il s'agit «d'identifier les équipements concernés», «d'informer efficacement les propriétaires», qui sont responsables en cas d'incident, mais aussi d'«accompagner et optimiser la prise de décision de mise à niveau de l'appareil».

Au mois d'août, le président de la Fédération des ascenseurs, Alain Meslier, avait dit craindre un afflux de demandes intenable pour les quelque 17.000 à 20.000 techniciens de maintenance du secteur.

Un délai «très contraint»

Un an pour remplacer les vieux systèmes d'alerte par des solutions 4G et 5G c'est un délai «très, très, très, très contraint, avait-il prévenu. Cet effet bulle en quelques mois va être très compliqué à absorber et à gérer», en plus de la charge de travail habituelle.

Outre les ascenseurs, les secteurs de la téléalarme pour les maisons, de la téléassistance pour les personnes âgées ou dépendantes et la domotique sont concernés par le calendrier d'extinction du réseau 2G en 2026 et du réseau 3G d'ici à 2029.

Selon Alain Meslier, le délai a été insuffisant entre l'annonce de cette extinction faite par les opérateurs en 2022 et la fin programmée en 2026. «Quatre ans, c'est très court. C'était sept ans dans tous les autres pays européens», a-t-il précisé.