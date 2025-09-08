«On ne pourra plus ouvrir nos fenêtres» : les riverains de la porte Dorée s'élèvent contre l'installation d'un 4e fast-food dans le quartier

Alors qu'un point de vente Master Poulet doit ouvrir prochainement avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris, les riverains ont fait part de leur mécontentement. Une pétition a même été lancée et signée par plus de 500 habitants.

Une insatisfaction assumée. Alors qu'un nouveau fast-food doit prochainement être installé, les riverains de la vivante avenue Daumesnil, dans le 12e arrondissement de Paris, ont exprimé leur colère.

Avec ce nouvel établissement de restauration rapide, le 4e de l'avenue, les riverains craignent de fortes nuisances, olfactives et sonores. D'autant que le Master Poulet, nom de la chaîne spécialisée dans le poulet devant prochainement s'installer, est réputée pour dégager une forte odeur de poulet grillé.

Si un premier habitant pointe du doigt le fait que les «livraisons» et «passages de camions» supplémentaires vont forcément impacter son quotidien, un autre estime qu'avec ce «quatrième fast-food, les nuisances olfactives seront extrêmement gênantes».

«Des fois, on a des fumées qui viennent dans notre cour d'immeuble. Je pense que cela peut dégrader la rue, avec plus de papiers gras et de saleté un peu partout», détaille-t-il au micro de CNEWS.

«Ce sont des boutiques qui sont réputées pour rejeter vraiment des odeurs très très fortes de friture, plus fort que ce que l'on peut connaître aujourd'hui. En gros, on ne pourra plus ouvrir nos fenêtres. Et cela dénature le paysage», dénonce de son côté une autre riveraine.

Une pétition signée par 500 riverains

Preuve de ce mécontentement général, une pétition a même été lancée et signée par plus de 500 riverains.

En réaction à cette pétition, la mairie du 12e arrondissement rappelle qu'en cas d'infractions au code de l'urbanisme, les services peuvent verbaliser et exiger la dépose, voire prononcer une fermeture administrative en cas de récidive, elle annonce la même fermeté face aux troubles de tranquillité et de propreté.

Lancée en 2019, Master Poulet, la chaîne de restauration rapide spécialisée dans le poulet grillé, possède désormais «plus de 15 points de vente», dont un à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).