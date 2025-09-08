Un bonus supplémentaire de 1.000 euros : comment bénéficier de cette nouvelle offre pour les voitures électriques, annoncée par le gouvernement

Le gouvernement à annoncer ce lundi 8 septembre 2025 un bonus supplémentaire de 1.000 euros pour les voitures électriques possédant une batterie européenne.

Un petit coup de pouce pour les acheteurs de voitures électriques. Le gouvernement vient d’annoncer, ce lundi 8 septembre, qu’un bonus supplémentaire de 1000 euros sera disponible pour l’achat d’une voiture électrique équipée d’une batterie européenne. Cette mesure qui rentrera en vigueur à partir du 1er octobre a pour but de «soutenir l’achat de véhicules électriques par les ménages et la transition de la filière automobile en Europe».

Cette «prime exceptionnelle complémentaire» s’ajoute au bonus écologique en vigueur depuis le 1er juillet pouvant aller jusqu’à 4.200 euros pour les ménages les moins riches, précise les ministres de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher et de l’industrie Marc Ferracci dans un communiqué.

Dans les prochains jours, la liste des véhicules éligibles à ce bonus sera publiée sur le site de l’Ademe (Agence de la Transition écologique).

Un soutien à l’industrie européenne

En plus de constituer une incitation pour les ménages de changer de véhicules et de favoriser la transition des moteurs thermiques vers l’électrique, cette aide vise également à soutenir l’industrie automobile européenne.

Fortement menacé par la concurrence chinoise et de grands groupes comme BYD, cette mesure s’aligne sur le rapport Draghi et cette volonté de renforcer la compétitivité de l’Union européenne. «La prime annoncée aujourd’hui vise à favoriser la relocalisation de la chaîne de valeur des véhicules électriques et à soutenir l’emploi industriel sur notre continent», indique encore le communiqué, a quelques jours d’une réunion à Bruxelles sur l’avenir du secteur automobile européen.