Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Pratiquement deux Français sur trois demandent le départ d'Emmanuel Macron, il doit se faire oublier pendant quelques mois», estime Franz-Olivier Giesbert

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Pratiquement deux Français sur trois demandent le départ d'Emmanuel Macron, il doit se faire oublier pendant quelques mois», a estimé le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert, ce mardi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur les choix contestés d'Emmanuel Macron autour des différentes nominations de son Premier ministre ainsi que sur la dette conséquente de la France. 

GouvernementEmmanuel MacronPolitiqueFrançois BayrouPremier ministre

À suivre aussi

«L'objectif est de tenir le pays pendant 20 mois, sinon le pays ne sera plus du tout gouverné», alerte Charles de Courson
«On est dans le chaos, il n'y a aucune majorité possible si on continue à gérer le pays par une minorité de plus en plus étroite», déplore Charles de Courson
«Quel est le gain pour la France de mener la même politique macroniste que celle avec François Bayrou ?», s'interroge Franck Allisio

Ailleurs sur le web

Dernières actualités