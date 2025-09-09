«Pratiquement deux Français sur trois demandent le départ d'Emmanuel Macron, il doit se faire oublier pendant quelques mois», estime Franz-Olivier Giesbert

«Pratiquement deux Français sur trois demandent le départ d'Emmanuel Macron, il doit se faire oublier pendant quelques mois», a estimé le journaliste et écrivain Franz-Olivier Giesbert, ce mardi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur les choix contestés d'Emmanuel Macron autour des différentes nominations de son Premier ministre ainsi que sur la dette conséquente de la France.