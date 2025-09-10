La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur RMC et BFMTV.

Si Sébastien Lecornu ne demande pas la confiance de l'Assemblée, "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, nous déposerons une motion de censure sur la base de l'article 49.2 de la Constitution", a dit Manuel Bompard, dénonçant une nomination qui s'apparente pour lui à un "déni de démocratie".