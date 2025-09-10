Sébastien Lecornu doit s’entretenir avec Gabriel Attal à 14h30 et Edouard Philippe à 17h30, a-t-on appris.
«Nous ferons tout pour aider le gouvernement», a assuré François Bayrou à son successeur.
La France insoumise déposera "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale" une motion de censure spontanée contre le gouvernement du nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a indiqué mercredi le coordinateur du mouvement Manuel Bompard sur RMC et BFMTV.
Si Sébastien Lecornu ne demande pas la confiance de l'Assemblée, "dès le premier jour de la session parlementaire à l'Assemblée nationale, nous déposerons une motion de censure sur la base de l'article 49.2 de la Constitution", a dit Manuel Bompard, dénonçant une nomination qui s'apparente pour lui à un "déni de démocratie".
Laurent Wauquiez, sur la confiance des LR au gouvernement de François Bayrou : «Je ne veux pas que l'on reproduise les mêmes erreurs» dans #LaGrandeInterviewpic.twitter.com/LW25QDJa0u
— CNEWS (@CNEWS) September 10, 2025
Je veux dire sincèrement à nos compatriotes que je mesure leurs attentes et que je connais les difficultés.
Nous sommes au travail, avec humilité, et nous allons tout faire pour y arriver.
— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) September 9, 2025
Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, accueilli sévèrement par les oppositions, prend ses marques mercredi à Matignon le jour même d'une mobilisation pour "bloquer" le pays, avec pour mission de consulter les forces politiques avant de former un gouvernement.
Troisième chef du gouvernement nommé depuis la dissolution, cinquième depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, âgé de 39 ans, succède à François Bayrou, renversé lundi par l'Assemblée nationale. Celui-ci l'avait doublé en décembre en forçant sa nomination alors que l'ex-ministre des Armées était déjà pressenti à ce poste.
La passation de pouvoir entre les deux hommes a lieu à midi, le jour même d'une mobilisation pour "bloquer" le pays initiée par divers mouvements, dont l'ampleur reste indéterminée, avant une mobilisation syndicale le 18 septembre.