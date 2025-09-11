Toute l’actu en direct 24h/24
Mouvement du 10 septembre : «Cela ressemble à la guérilla urbaine telle qu'elle était pratiquée il y a 40 ou 50 ans en Allemagne, en Italie ou en Amérique du Sud», décrypte Claude Moniquet

«Cela ressemble à la guérilla urbaine telle qu'elle était pratiquée il y a 40 ou 50 ans en Allemagne, en Italie ou en Amérique du Sud», a décrypté Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements, ce jeudi dans La Matinale de CNEWS, revenant sur le mouvement du 10 septembre et sur l'organisation des casseurs. 

Mouvement du 10 septembre : quelles sont les villes où les actions les plus significatives ont eu lieu ?

