Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Agression d'un policier de la BAC à Tourcoing : «Ce genre d'images doivent appeler à une réponse pénale extrêmement ferme et peut-être des modifications législatives», estime Maud Bregeon

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce genre d'images doivent appeler à une réponse pénale extrêmement ferme et peut-être des modifications législatives», a estimé Maud Bregeon, députée EPR des Hauts-de-Seine, dans La Grande Interview ce vendredi sur CNEWS, réagissant à la violente agression d'un policier de la BAC par trois individus à Tourcoing. 

Maud BregeonInterviewPolitiqueSécuritéAgression

À suivre aussi

«Jean-Luc Mélenchon souffle en permanence sur les braises de la violence», dénonce Maud Bregeon
«Les 40 milliards d'euros ne doivent pas être trouvés dans la poche des Français», juge Maud Bregeon
«La haine d’Israël de LFI l'amène à se muer en premier avocat du régime des mollahs en France», fustige Maud Bregeon

Ailleurs sur le web

Dernières actualités