Agression d'un policier de la BAC à Tourcoing : «Ce genre d'images doivent appeler à une réponse pénale extrêmement ferme et peut-être des modifications législatives», estime Maud Bregeon

«Ce genre d'images doivent appeler à une réponse pénale extrêmement ferme et peut-être des modifications législatives», a estimé Maud Bregeon, députée EPR des Hauts-de-Seine, dans La Grande Interview ce vendredi sur CNEWS, réagissant à la violente agression d'un policier de la BAC par trois individus à Tourcoing.