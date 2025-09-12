Isabelle Adjani : l'actrice sera jugée en appel pour fraude fiscale le 26 février 2026

L’actrice française Isabelle Adjani comparaîtra pour fraude fiscale devant la cour d’appel de Paris en février 2026. Lors de son premier procès, elle avait écopé d’une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis.

L’actrice française de nouveau devant les tribunaux. Isabelle Adjani comparaîtra le 26 février prochain devant la cour d'appel de Paris, dans l'affaire de fraude fiscale qui lui avait valu d'être condamnée en première instance. La septuagénaire ans avait été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 250.000 euros d'amende au terme de son procès en décembre 2023.

Lors de ce premier procès, le tribunal avait estimé que les faits démontraient sa «volonté de dissimulation vis-à-vis de l'administration fiscale» et qu'ils portaient «gravement atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt».

Condamnée pour une somme de deux millions d'euros versée en 2013

Isabelle Adjani, 70 ans aujourd'hui, avait été reconnue coupable de s'être frauduleusement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, éludant ainsi 236.000 euros d'impôt sur le revenu. Elle avait en outre été condamnée pour une somme de deux millions d'euros versée en 2013 par Mamadou Diagna NDiaye, un homme d'affaires et ami de l'actrice, président du Comité national olympique et sportif sénégalais et aussi membre du Comité international olympique.

Pour le tribunal, cette somme, déclarée comme un prêt, était une «donation déguisée», ce qui a permis à la prévenue, alors en difficulté financière, d'éluder 1,2 million d'euros en droits de mutation.

Enfin, Isabelle Adjani avait été reconnue coupable de blanchiment pour avoir transféré via un compte «non déclaré» aux Etats-Unis 119.000 euros vers le Portugal - le tribunal ayant estimé que «les conditions matérielles et juridiques de cette opération ne pouvaient avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine et la destination de ces fonds».