«L'opinion publique n'a jamais été aussi opposée à l'immigration et il n'y a jamais eu autant d'immigration en France», souligne Nicolas Pouvreau-Monti

«L'opinion publique n'a jamais été aussi opposée à l'immigration et d'autre part, il n'y a jamais eu autant d'immigration en France ces dernières années», a souligné le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, Nicolas Pouvreau-Monti, ce samedi 13 septembre, sur CNEWS. Il a réagi à la pétition de Philippe de Villiers sur l'immigration.