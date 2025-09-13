«Pour moi, le meilleur rôle serait président» : Teddy Riner évoque un destin politique

Le quintuple champion olympique de judo Teddy Riner s'est confié sur son avenir ce samedi, ouvrant la porte à un avenir en politique après sa carrière sportive.

Le costume après le kimono ? Le judoka français Teddy Riner, sacré à cinq reprises (3 en individuel et 2 en équipe) comme champion olympique a évoqué ses ambitions pour le futur, une fois qu'il mettra un point final à sa carrière exceptionnellement prolifique.

À l'occasion d'un entretien avec nos confrères de l'AFP, le géant de 2m06 a ouvert, comme il l'avait d'ailleurs fait en mai dernier, la porte à un rôle en politique lorsqu'il aura quitté les tatamis, mais pas sur n'importe quel poste.

«Je suis sportif de haut niveau, et on a tendance souvent à nous dire qu'on n'a pas à prendre la parole. Je suis citoyen avant tout, donc j'ai le droit de dire ce que j'aimerais pour mon pays. Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses», a prévenu le pensionnaire de la section judo du Paris Saint-Germain.

«Pour moi, le meilleur rôle, ce serait président», a expliqué celui qui avait partagé le dernier relai de la flamme olympique avec Marie-José Pérec, le 26 juillet 2024.

«Tu ne deviens pas le meilleur tout seul»

Teddy Riner a abondé en comparant, dans une certaine mesure, une éventuelle ascension politique à sa carrière de sportif de haut niveau.

«Je ne crois pas avoir eu d'étapes dans mon sport. J'ai toujours été surclassé. Quand t'es le meilleur, t'es le meilleur. Maintenant tu ne le deviens pas tout seul. Quand je suis arrivé dans le judo, j'ai pris un excellent préparateur physique, un psychologue, un excellent entraîneur judo. Si demain je devais faire une carrière en politique, je ferais pareil», a-t-il garanti auprès de l'Agence France-Presse.

«On ne peut pas être un leader tout seul, si j'ai réussi à avoir cette carrière, c'est parce que j'avais les meilleurs autour de moi», a ajouté Teddy Riner, qui envisage un retour à la compétition «d'ici deux à trois mois».