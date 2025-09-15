«La question d’une chute du gouvernement Lecornu est vraiment posée», affirme Hubert Coudurier

«La question d’une chute du gouvernement Lecornu est vraiment posée», a affirmé le journaliste Hubert Coudurier, ce lundi 15 septembre sur CNEWS. Il s'est exprimé sur la journée de mercredi, durant laquelle le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, recevra les responsables du Parti socialiste, des Écologistes et du Parti communiste, ainsi que le Rassemblement national, dans le cadre de ses consultations en vue de préparer le budget 2026 et d'éviter une censure.