Invitée sur Sud Radio, Sandrine Rousseau a déclaré «rêver» que Sébastien Lecornu soit censuré dès la reprise de la session parlementaire à l'Assemblée le 2 octobre.
«Je rêve d'une chose, qu'il arrive à l'Assemblée nationale le matin en tant que Premier ministre et qu'il en sorte l'après-midi en tant que rien du tout parce qu'il aura été censuré» a affirmé la députée écologiste.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu recevra Le Parti socialiste ce mercredi matin a affirmé, sur France 2, Olivier Faure, premier secrétaire du PS. «Nous le verrons pour la première fois à ce moment-là, après qu'il ait reçu les syndicats», a-t-il précisé.
La leader de la CGT Sophie Binet a rendez-vous aujourd'hui à 11h à Matignon pour y rencontrer le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.