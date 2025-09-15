Invitée sur Sud Radio, Sandrine Rousseau a déclaré «rêver» que Sébastien Lecornu soit censuré dès la reprise de la session parlementaire à l'Assemblée le 2 octobre.

«Je rêve d'une chose, qu'il arrive à l'Assemblée nationale le matin en tant que Premier ministre et qu'il en sorte l'après-midi en tant que rien du tout parce qu'il aura été censuré» a affirmé la députée écologiste.