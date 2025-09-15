Toute l’actu en direct 24h/24
En directNouveau gouvernement : Sébastien Lecornu poursuit ses consultations, la CGT attendue à 11h à Matignon

Sébastien Lecornu. [Ludovic MARIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu poursuit ses consultations et reçoit ce lundi à 11h à Matignon la CGT. Samedi, il avait annoncé l'abandon de suppression de deux jours fériés, proposition formulée par François Bayrou. Suivez notre direct.
Sandrien Rousseau «rêve» d'une censure de Sébastien Lecornu

Invitée sur Sud Radio, Sandrine Rousseau a déclaré «rêver» que Sébastien Lecornu soit censuré dès la reprise de la session parlementaire à l'Assemblée le 2 octobre. 

«Je rêve d'une chose, qu'il arrive à l'Assemblée nationale le matin en tant que Premier ministre et qu'il en sorte l'après-midi en tant que rien du tout parce qu'il aura été censuré» a affirmé la députée écologiste.

Le Parti socialiste reçu ce mercredi

Le Premier ministre Sébastien Lecornu recevra Le Parti socialiste ce mercredi matin a affirmé, sur France 2, Olivier Faure, premier secrétaire du PS. «Nous le verrons pour la première fois à ce moment-là, après qu'il ait reçu les syndicats», a-t-il précisé.

La CGT reçue à Matignon

La leader de la CGT Sophie Binet a rendez-vous aujourd'hui à 11h à Matignon pour y rencontrer le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu.

Sébastien LecornuCGTSyndicats

