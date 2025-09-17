«Des seaux de menaces ​et d’insultes» : le chanteur Amir dénonce «l'antisémitisme d’atmosphère» qui sévit en France

Le chanteur franco-israélien Amir a dénoncé un «antisémitisme d'atmosphère» en France, à l'occasion de sa première prise de parole depuis qu'il a été boycotté d'un festival en Belgique et été.

Des mots forts pour le chanteur populaire. Amir Haddad, connu à la scène sous son simple prénom, a publiquement pris la parole ce mardi 16 septembre, et confié ses craintes au sujet du climat antisémite qui réside, selon lui, dans la société française.

Chez nos confrères du Parisien, l'auteur-compositeur-interprète franco-israélien a ainsi déploré une «ambiance délétère en France comme en Europe» sur fond d'antisémitisme.

«On s’approprie un conflit lointain. Des messages pernicieux tournent sur les réseaux et nous divisent, mais si l’objectif réel était la fin du conflit, les deux bords réclameraient le retour des otages et la fin de la guerre», a estimé l'artiste, dont la présence au festival belge des Francofolies de Spa avait provoqué un tollé, d'autres pairs lui reprochant de s'être produit dans une colonie d'Hébron il y a onze ans.

«J'ai eu peur pour mes enfants»

Amir est en effet revenu sur l'ampleur médiatique de l'été, au cours duquel il a reçu des «seaux de menaces et d'insultes» sur ses réseaux sociaux, ajoutant craindre pour sa sécurité et celle de ses enfants.

«Je commence à m’inquiéter pour eux, leur sécurité, puis la mienne, quand je vois l’envergure que ça prend», a ajouté l'homme de 41 ans.

«Comment je fais pour en parler à mes enfants sans qu’ils ressentent ce qui se passe et en même temps sans leur mentir ? Il a fallu que j’invente une histoire sur des gens qui n’aiment pas trop comment papa chante», a ajouté le chanteur.

L'ancien candidat de The Voice, qui avait porté haut les couleurs de la France à l'Eurovision en terminant troisième du concours, a conclu son entretien en portant un message à l'intention des habitants de Gaza.

«Ce qui se passe à Gaza est atroce. C’est très triste. J’ai énormément de peine pour les innocents qui meurent, les gens qui n’ont pas de quoi manger,​ de voir des populations civiles en souffrance», a expliqué Amir.