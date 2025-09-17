Don de spermatozoïdes et d’ovocytes : quelles conditions faut-il remplir et pourquoi est-ce un enjeu important ?

Du 17 septembre au 17 octobre a lieu la deuxième édition de la campagne de don de gamètes organisée par l’Agence de la biomédecine appelée «Faites des parents, le Tour». Un enjeu auquel les Français ne sont pas encore assez sensibilisés, selon eux, bien que la première édition se soit montrée encourageante.

Un cadeau inestimable. La campagne de don de spermatozoïdes et d’ovocytes menée par l’Agence de la biomédecine débute ce mercredi 17 septembre et dure jusqu'au 17 octobre prochain. Voici les conditions pour pouvoir donner ses spermatozoïdes ou ses ovocytes et pourquoi il s'agit d'un geste précieux.

Comme l'écrit l'agence sur son site, «les Français sont largement favorables au don de gamètes (76%)». Pourtant, elle fait face à une problématique : rares sont ceux qui franchissent le pas et réalisent un don. Ainsi, on ne dénombre que 1.500 donneurs et donneuses annuels. Grâce à eux, «des personnes pour qui ce n’est pas possible naturellement» peuvent devenir parents.

«informer, rassurer et encourager au don de gamètes»

Pour sensibiliser les citoyens français à cette problématique et «lever les freins à l'engagement», l’Agence de la biomédecine se lance dans un nouveau tour de France, qui la mènera dans 10 villes du pays. L'objectif : rencontrer un maximum de riverains pour «informer, rassurer et encourager au don de gamètes».

Le véhicule reconnaissable de l'agence sera stationné de 11h30 à 19h30 dans le centre-ville de Paris (17 septembre, gare Montparnasse), Amiens (19 septembre, Place René Goblet), Rouen (22 septembre, Place St Marc), Brest (24 septembre, Place de la Liberté), Tours (1er octobre, Boulevard Heurteloup), Poitiers (4 octobre, Place Charles VII), Limoges (8 octobre, Place de la République), Dijon (11 octobre, Place Darcy), Grenoble (15 octobre, Rue Félix Poulat) et Marseille (17 octobre, Place du Général de Gaulle).

quelles conditions faut-il remplir pour pouvoir donner ?

Dans chacune de ces villes, «des animations et activités éducatives sur le don seront mises à disposition pour comprendre les principes et les étapes du don ainsi que l’urgence et la nécessité de donner pour les personnes en attente». Pour ceux qui le souhaiteront, il sera également possible de prendre rendez-vous afin d'entamer les démarcher pour effectuer un don dans les centres de don locaux. Il est également possible de suivre le processus en ligne. Pour le don de spermatozoïde ou pour les ovocytes, des sites distincts ont été créés par l'agence.

Pour pouvoir donner ses gamètes, le site de l'Agence de la biomédecine précise : «il faut être âgé de 18 à 37 ans inclus pour les femmes, de 18 à 44 ans inclus pour les hommes et être en bonne santé». Le don est gratuit et ne rapporte rien à son originaire. De même, il est volontaire : il est possible de changer d'avis quant à la disponibilité des gamètes transmises à tout moment, tant que celles-ci n'ont pas été utilisées.