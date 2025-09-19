Un patient se fait retirer un rein par erreur dans un hôpital de Créteil

Un homme de 77 ans s’est fait retirer un rein par erreur dans un hôpital de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Un incident extrêmement rare qui n’a pas engagé le pronostic vital du patient.

Le 27 juillet dernier dans le service d’urologie de l'hôpital Henri Mondor à Créteil (Val-de-Marne), un patient atteint d’un cancer a subi une opération chirurgicale pour se faire retirer un rein atteint d’une tumeur cancéreuse. Après cette intervention, il a été constaté que l’équipe en charge de l’opération avait commis une erreur en retirant le rein sain au lieu de celui malade. Ce fait rarissime n’a pas engagé le pronostic vital du patient mais l’oblige à vivre désormais avec les conséquences de cette opération ratée.

Le patient a été admis dans un autre hôpital parisien où une opération en urgence lui a été proposée. L’objectif de celle-ci sera de réduire la tumeur existante.

Une procédure judiciaire engagée

L’origine de cet événement, selon plusieurs sources hospitalières, serait due à une erreur liée au compte rendu du scanner comme le rapporte Franceinfo.

Malgré la check-list effectuée par le personnel, au cours de laquelle le patient a indiqué son rein malade, l’erreur n’aurait pas pu être évitée. Les raisons exactes qui ont conduit à cet incident restent à préciser. La famille de la victime a engagé une procédure judiciaire contre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).