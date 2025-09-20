Grenoble : deux gendarmes tombés dans un guet-apens blessés par des tirs de feux d'artifice

Deux gendarmes de la banlieue de Grenoble ont été visés par un tir de feux d’artifice ce vendredi 19 septembre. Blessés, ils ont été conduits en urgence à l’hôpital. Une enquête a été ouverte.

Une embuscade qui aurait pu mal tourner. Ce vendredi 19 septembre, deux gendarmes de la brigade de Sassenage ont été blessés après avoir été la cible de tirs de feux d’artifice, alors qu’ils intervenaient dans un quartier de Saint-Égrève, près de Grenoble.

Les faits se sont produits aux alentours de 20h30. Les militaires étaient en patrouille dans le quartier Barnave, suite à des appels de riverains signalant des nuisances sonores causées par des tirs de feux d’artifice.

Sur place, les gendarmes ont rapidement repéré un groupe d’une trentaine de personnes. C’est à ce moment qu’ils sont tombés dans ce qui semble avoir été un guet-apens : un individu embusqué a visé leur véhicule avec un tir tendu de feu d’artifice. Le projectile a explosé contre la carrosserie, et des éclats ont pénétré dans l’habitacle par une fenêtre ouverte, selon les informations communiquées par la gendarmerie de Grenoble.

Les gendarmes souffrent d’un traumatisme sonore

Blessés, les deux militaires ont immédiatement appelé des renforts. Leurs collègues les ont pris en charge et conduits à l’hôpital. Ils souffrent d’un traumatisme sonore important et ont reçu un arrêt de travail de sept jours.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de Saint-Égrève afin d’identifier l’auteur des tirs.

