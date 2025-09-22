Pétition de Philippe de Villiers : «C'est un message très fort, celui de la capacité de réunir les droites sur le sujet vital de l'urgence migratoire», estime Marion Maréchal

Toute l’actu en direct 24h/24
Publié le - Mis à jour le

«C'est un message très fort, celui de la capacité de réunir les droites sur le sujet vital de l'urgence migratoire», a estimé Marion Maréchal, eurodéputée et présidente du mouvement Identité Libertés, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, réagissant à la pétition lancée par Philippe de Villiers pour un referendum sur l'immigration.

