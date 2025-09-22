Pétition de Philippe de Villiers : «C'est un message très fort, celui de la capacité de réunir les droites sur le sujet vital de l'urgence migratoire», estime Marion Maréchal

«C'est un message très fort, celui de la capacité de réunir les droites sur le sujet vital de l'urgence migratoire», a estimé Marion Maréchal, eurodéputée et présidente du mouvement Identité Libertés, ce lundi dans La Grande Interview sur CNEWS, réagissant à la pétition lancée par Philippe de Villiers pour un referendum sur l'immigration.
