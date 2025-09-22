«Test du sac à main» : quelle est cette méthode parfois utilisée en entretien d'embauche et pourtant illégale ? 

Une nouvelle pratique troublante a récemment fait son apparition dans certains entretiens d’embauche : le «test du sac à main». Cette méthode consiste à demander aux candidates de dévoiler le contenu de leur sac. Officiellement, pour évaluer leur sens de l’organisation. Officieusement, afin de recueillir des informations personnelles.

Alors que trouver un emploi relève déjà du parcours du combattant, cela pourrait bientôt tenir du véritable miracle. Dans un article récemment publié, Le Parisien met en lumière une nouvelle pratique controversée adoptée par certains recruteurs.

Officiellement, il s’agirait d’évaluer les capacités d’organisation des candidats. Officieusement, cette méthode vise à jauger leur docilité ou d’accéder à des informations relevant strictement de la vie privée, ouvrant ainsi la porte à d’éventuelles discriminations.

La pratique en question ? Demander au candidat, et plus fréquemment encore à la candidate, de dévoiler le contenu de son sac à main. D’abord révélée sur le blog américain Ask a Manager («Demande à un manager», en français), cette tendance gagne désormais du terrain en France. En témoigne le récit d’une jeune femme, que nos confrères ont appelé Émilie, qui en a récemment fait les frais.

«J’étais seule face au chef des ventes pour l’entretien, a-t-elle confié au Parisien. Au départ, c’était très classique. Nous avons parlé de ma capacité à travailler en équipe, (...) puis nous avons abordé mes qualités organisationnelles.»

Sûre de ses compétences, la jeune femme n’en reste pas moins sujette au doute, après une longue période de chômage. Ainsi, lorsque le recruteur lui demande s’il peut «jeter un coup d’œil dans [son] sac pour voir si tout y est aussi bien rangé que dans [sa] tête», elle est déstabilisée. Mais, par crainte de compromettre ses chances, elle accepte.

«J’avais besoin de ce boulot, j’ai accepté et j’ai été prise mais je ne décolère pas depuis. Je savais que cette requête n’était pas normale.» confie-t-elle. Dans son sac : protections hygiéniques, téléphone, mais aussi des antidépresseurs. Un détail qui aurait pu lui coûter cher. En plus d’être discriminante, cette demande a donc révélé une information médicale, qui aurait dû rester strictement confidentielle.

Que faire si un recruteur vous demande d’ouvrir votre sac ?

Alors pourquoi cette pratique, pourtant totalement illégale, se répand-elle ? Tout simplement parce que, de plus en plus souvent, les personnes en charge du recrutement ne sont pas des professionnels des ressources humaines, mais des managers ou des chefs d’entreprise. Ces derniers n’ont généralement reçu aucune formation en techniques de recrutement, ce qui peut conduire à des dérives.

Que faire alors si l’on vous demande d’ouvrir votre sac ? La réponse logique serait de refuser. Mais dans les faits, une telle opposition peut coûter cher : elle risque tout simplement de vous éliminer.

Pour lutter contre ces pratiques, la vigilance des élus du personnel est essentielle. Si ces derniers en ont connaissance, ils doivent impérativement les signaler et interpeller la direction.

Par ailleurs, une candidate peut porter l’affaire en justice et réclamer des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée. Cependant, en l’absence de preuves tangibles, cela revient à faire valoir sa parole contre celle du recruteur, et rien ne garantit qu’elle obtiendra gain de cause.