«Cette reconnaissance de l'Etat de Palestine ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou», insiste Manon Aubry

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Cette reconnaissance de l'Etat de Palestine ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou», a estimé Manon Aubry, eurodéputée La France insoumise, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur cette reconnaissance par Emmanuel Macron et la France, ce lundi à New York.

