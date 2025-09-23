«Cette reconnaissance de l'Etat de Palestine ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou», insiste Manon Aubry

«Cette reconnaissance de l'Etat de Palestine ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de sanctions contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou», a estimé Manon Aubry, eurodéputée La France insoumise, ce mardi dans La Grande Interview sur CNEWS, revenant sur cette reconnaissance par Emmanuel Macron et la France, ce lundi à New York.
