Météo : à quand le retour du beau temps ?

Après une semaine automnale avec des averses et une baisse importante des températures, le retour du beau temps devrait se faire progressivement à partir de ce vendredi. Le soleil gagnera l’ensemble du territoire ce week-end et le mercure grimpera légèrement.

Après la pluie… Le beau temps. Alors que cette semaine a été marquée par des averses persistantes et des températures en deçà des normales de saison, le soleil devrait progressivement faire son retour sur le territoire. Des éclaircies devraient arriver par le sud à partir de jeudi pour gagner l’ensemble du pays vendredi à l’exception du quart nord est, avant de nous offrir un week-end ensoleillé sur toute la France, annonce Météo-France.

retour timide du soleil jeudi

Dans la journée du jeudi 25 septembre, le ciel sera couvert sur une grande partie du territoire avec des averses persistantes du nord du pays jusqu’au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le soleil devrait toutefois faire son apparition au cours de la journée sur la façade atlantique et sur le pourtour méditerranéen. Côté températures, elles seront toujours légèrement en deçà des normales de saison, comprises entre 8 et 19 °C dans la matinée et entre 11 et 20 °C dans l’après-midi. La maximale est attendue en Corse avec 21 °C.

Météo-France

Un week-end ensoleillé

La journée du vendredi 26 septembre devrait être plus ensoleillée. Des éclaircies gagneront une large partie du territoire, entrecoupées d’averses par endroits, notamment autour de la région lyonnaise, ainsi que dans les massifs des Alpes, des Vosges et du Jura. Même constat dans l’après-midi avec toutefois une évolution dans le sud du pays, qui devrait voir un grand soleil sans nuage jusqu’en début de soirée. Il fera notamment 21 °C à Nice, 18 °C à Marseille, Toulouse, Bordeaux, et Biarritz et enfin 19 °C à Perpignan.

Après un temps relativement mitigé cette semaine, le soleil sera enfin de retour sur la quasi-totalité du territoire ce week-end, malgré quelques épisodes nuageux. Les températures seront légèrement plus élevées et homogènes, comprises entre 13 et 21°C samedi 27 septembre, et entre 15 et 23 °C dimanche 28 septembre. À noter quelques averses dimanche au cours de la journée sur la moitié nord, de la Bretagne à l’Alsace en passant par le Nord et la région parisienne.