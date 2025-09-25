Immigration : «Se rapprocher de l'opinion des Français à travers un référendum donnerait la force à l'Assemblée nationale de suivre la feuille de route de ce que veulent les Français», juge Marie-Hélène Thoraval

«Se rapprocher de l'opinion des Français à travers un référendum donnerait la force à l'Assemblée nationale de suivre la feuille de route de ce que veulent les Français», a jugé Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite de Romans-sur-Isère, dans La Grande Interview, ce jeudi sur CNEWS, s'exprimant sur un éventuel référendum à venir sur la question de l'immigration.