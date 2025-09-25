Insécurité : «Cette situation est générale et c'est bien ce qui m'inquiète, rien ne changera si on ne change pas de braquet», estime Marie-Hélène Thoraval

«Cette situation est générale et c'est bien ce qui m'inquiète, rien ne changera si on ne change pas de braquet», a estimé Marie-Hélène Thoraval, maire divers droite de Romans-sur-Isère, dans La Grande Interview, ce jeudi sur CNEWS, s'exprimant sur la montée inquiétante de la violence en France et rebondissant sur l'affaire autour du meurtre de Thomas à Crépol.