Meulan-en-Yvelines : un homme et sa compagne condamnés à de la prison ferme pour l'agression d'un père et de sa fille fan de K-Pop

En juillet dernier, un père et sa fille ont été violemment agressés sur le quai de la gare de Meulan-en-Yvelines (Yvelines). Les auteurs des faits viennent respectivement d'écoper de 5 et 8 ans de prison, alors que les victimes souffrent encore de traumatismes.

Une violence inouïe. Cet été, alors qu'une fille accompagnée de son père se rendaient à un concert de musique coréenne, ils ont été pris à parti par deux délinquants particulièrement mal intentionnés.

La justice vient de juger ces derniers et les a condamnés à plusieurs années de prison pour cet acte d'une brutalité invraisemblable. Retour sur les faits.

Le 27 juillet dernier, sur le quai de la gare de Meulan-en-Yvelines, à l'est de Paris, un homme de 45 ans accompagnait sa fille de 28 ans à un concert de K-Pop. Sur le quai opposé, Mohamed, 25 ans, vivant au RSA et déjà condamné pour 3 ans de prison pour violence, accompagné de sa femme Cassandra, 24 ans, connue des services de police pour consommation de cannabis, leur faisaient face.

Selon la fan de musique coréenne, Eve, et son père, Laurent, le couple s'en serait d'abord pris verbalement à eux, les insultant de «fils de p...» et assénant des injures sexistes à la plus jeune, notamment en condamnant son style vestimentaire.

Le père de la jeune femme a alors pris le parti d'ignorer ce comportement, conseillant à sa fille de ne pas réagir à ces insultes. Mohamed et Cassandra, de leur côté, disent avoir été visés par des propos racistes. Ils auraient, selon eux, été traités de «bicot» et de «pou.... voilée». Une version fermement contestée par le père de famille devant la justice.

Ils traversent les voies pour agresser le père et sa fille

A la suite de cette altercation, Mohamed a traversé les voies pour rejoindre les deux voyageurs du quai opposé. Il aurait demandé au quarantenaire : «Pourquoi tu me regardes ?» avant de lui donner un premier coup. Il lui en a ensuite mis un deuxième, avant de le passer à tabac sous les yeux de sa fille.

Face à la scène, à laquelle ont assisté de nombreux autres passagers du réseau francilien, la jeune femme de 28 ans a tenté de repousser Mohamed en utilisant une bombe aérosol qu'elle portait sur elle. Mais la compagne de l'agresseur, Cassandra a également franchi la voie et l'en a empêché avant de la frapper.

Lors de la bagarre, les lunettes de Mohamed ont été cassées. Pour être dédommagé, il a donc décidé de forcer le binôme tout juste agressé à se rendre à un distributeur à billet pour lui fournir 140 euros. Selon la jeune femme, Mohamed l'aurait menacée gravement, lui demandant de dire, en cas de question, qu'elle avait été victime d'un accident et non de violences, sous peine de la tuer.

Les deux agresseurs reconnus coupables

La compagne de Mohamed a nié les faits lors de l'audience, expliquant qu'elle souhaitait ammener Eve à l'hôpital mais que celle-ci a voulu, de son plein gré, retirer de l'argent à la place. Le tribunal a reconnu le couple coupable : 5 ans de prison ont été retenus contre Cassandra et 8 ans pour Mohamed.

Pour Eve et Laurent, le traumatisme est encore présent : la première dit avoir perdu 6 kilos depuis les faits et son père avoue ne plus sortir de peur qu'un tel événement ne se reproduise.