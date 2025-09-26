Meurtre de Matisse, 15 ans : la mère du meurtrier face à la justice ce vendredi pour des violences sur l’adolescent

Le procès de la mère du meurtrier de Matisse, adolescent de 15 ans poignardé à mort l'année dernière à Châteauroux (Indre), s'ouvre ce vendredi 26 septembre devant le tribunal correctionnel de la ville. Elle risque jusqu'à trois ans de prison pour «violences sur personne vulnérable sans ITT».

Un procès très attendu. La mère de l'adolescent condamné pour le meurtre de Matisse, tué de plusieurs coups de couteau à 15 ans en avril 2024, comparaît à son tour ce vendredi 26 septembre au tribunal correctionnel de Châteauroux (Indre). Elle est accusée d'avoir giflé et frappé le jeune garçon.

Aujourd'hui âgé de 16 ans, son fils avait été reconnu coupable en mai dernier d'avoir porté les coups mortels à Matisse après une bagarre causée par «une battle de rap» le 27 avril 2024.

Le tribunal pour enfants de Châteauroux l'avait condamné à huit ans de prison ferme pour s'être rendu au domicile de la victime, accompagné de sa mère, où il lui avait asséné plusieurs coups de couteau, dont un au cœur.

Un climat de tension

La réfugiée afghane, âgée de 38 ans, avait été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, suspectée d'avoir «asséné des gifles» au niveau de la tête de l'adolescent alors grièvement blessé. Si elle nie toute violence, elle est poursuivie pour «violences sur personne vulnérable sans ITT».

Le procureur a précisé que ces violences n'ont pas causé d'incapacité temporaire de travail car elles n'ont pas été la cause du décès. Elle encourt une peine de trois ans de détention. «L'élément intentionnel de ce geste sera au cœur des débats», a estimé le magistrat.

À l'occasion de l'audience, un dispositif de sécurité très important sera déployé autour du Palais de justice afin d'assurer la sérénité des débats. À l'issue du procès pour le meurtre de son fils, la mise en cause avait dû être exfiltrée du tribunal en voiture par les policiers, sous une pluie d'insultes.

Le meurtre de Matisse avait suscité une vive émotion dans sa ville natale et dans le pays, avec près de 8.000 personnes présentes lors de la marche blanche en son hommage quelques jours plus tard. Environ 2.000 personnes avaient assisté à la cérémonie en sa mémoire.