Pays Basque : 600 kg de cannabis saisis à Biarritz

Un convoi de deux véhicules transportant 600 kg de résine de cannabis a été intercepté lundi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Cinq individus ont été placés en détention provisoire, a annoncé ce samedi le parquet de Béthune.

Des convois loin de passer inaperçus. Ce samedi, cinq individus ont été placés en détention provisoire après une importante saisie de drogues. Lundi dernier, l’antenne de Versailles de l’Office anti-stupéfiant (OFAST) a intercepté à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) un convoi de deux véhicules transportant 600 kilos de résine de cannabis, a indiqué vendredi dans un communiqué Etienne Thieffry, procureur de la République de Béthune.

«Ces interpellations s'inscrivent dans une enquête ayant révélé des importations conséquentes de produits stupéfiants depuis l'Espagne jusqu'au ressort judiciaire de Béthune», a-t-il souligné.

Cinq individus placés en détention provisoire

Les trois occupants des véhicules, deux de nationalité espagnole et un de nationalité française, qui roulaient en direction du Pas-de-Calais, ont été interpellés ainsi que trois autres individus, portant ainsi à six le nombre de personnes placées en garde-à-vue des chefs de «détention, transport, importation acquisition et cession de produits stupéfiants, et de participation à une association de malfaiteurs».

Les cinq mis en cause, dont trois sont déjà connus de la justice, ont été placés en détention provisoire dans l'attente de leur comparution à délai différé, prévue le 23 octobre, a indiqué samedi le parquet à l'AFP.

Vendredi, le parquet de Bordeaux a annoncé la saisie douanière, dans la nuit de dimanche à lundi, de 772 kilos de cocaïne, à bord d'un poids lourd en provenance d'Espagne, sur l'autoroute A63 à hauteur d'Anglet, près de Biarritz.