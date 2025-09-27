Sondage : 79% des Français souhaitent un durcissement de la politique d’immigration

Selon un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce samedi 27 septembre, 79% des Français souhaitent un durcissement de la politique d’immigration.

Une volonté partagée par une large majorité. Lancée par Philippe de Villiers il y a près d'une semaine, la pétition en faveur d'un référendum sur l'immigration revendique avoir recueilli plus d'1,8 million de signatures. Et de nombreux Français souhaitent s'exprimer à ce sujet.

Près de 79% des Français souhaitent un durcissement de la politique d’immigration, indique un sondage CSA pour CNEWS, le JDD et Europe 1 publié ce samedi 27 septembre. Un chiffre en légère hausse depuis trois ans, puisqu'en octobre 2024, ils n’étaient que 75% à le désirer, contre 70% en décembre 2022.

Dans le détail, ce sont les Français les plus âgés qui manifestent davantage cette volonté de durcir notre politique d'immigration, à raison de 82% chez les 50-64 ans et de 79% chez les 65 ans et plus. Les plus jeunes ne sont pas en reste, puisque 79% des 18-24 ans ont répondu favorablement au sondage.

© CSA

Du point de vue des catégories socio-professionnelles, les différences de résultats sont plus marqués, puisque 85 % des CSP- souhaitent un durcissement de la politique migratoire en France, contre 71 % chez les CSP+.

© CSA

Sur le plan politique, sans surprise, les réponses sont partagées. Ainsi, un peu plus de la moitié des Français se disant à gauche politiquement (53%) veulent un durcissement de la politique d'immigration, tandis que la quasi-majorité des sympathisants de l’extrême droite (95%) ont répondu favorablement. Côté Renaissance, les avis penchent également en cette même faveur (76%).

*Sondage réalisé les 25 et 26 septembre par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.001 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.