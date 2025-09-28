Budget 2026 : «On ne résout pas un problème de finances publiques en escroquant les retraités», considère Henri Guaino

«On ne résout pas un problème de finances publiques en escroquant les retraités», a considéré l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, ce dimanche lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, en réaction au projet de budget pour l'année 2026 et la proposition de François Bayrou, qui pourrait être reprise par Sébastien Lecornu, de ne pas indexer les pensions de retraites sur l'inflation pour réduire le déficit public.