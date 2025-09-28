Toute l’actu en direct 24h/24
Budget 2026 : «On ne résout pas un problème de finances publiques en escroquant les retraités», considère Henri Guaino

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On ne résout pas un problème de finances publiques en escroquant les retraités», a considéré l'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, ce dimanche lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, en réaction au projet de budget pour l'année 2026 et la proposition de François Bayrou, qui pourrait être reprise par Sébastien Lecornu, de ne pas indexer les pensions de retraites sur l'inflation pour réduire le déficit public.

