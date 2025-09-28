«Impressionnant» : qu'est-ce qu'un trou de Virga, phénomène météo également appelé «Cavum», observé dans le sud de la France ?

Un immense trou bleu a été observé dans le ciel du sud de la France samedi. Son nom : le trou de Virga, un étrange nuage de 50 km de long.

Un phénomène météorologique aussi rare qu'impressionnant. Samedi, les habitants de l'Ardèche, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard ont pu observer un trou de Virga ou vacum en latin. Derrière un nom abscons se cache un étrange nuage de près de 50 km. Une anomalie qui a perforé le ciel du sud de la France mais qui est parfaitement connue des spécialistes. «Vous avez été des dizaines à m’envoyer des photos de ce phénomène météo aussi curieux que beau, a souligné le météorologue indépendant Paul Marquis sur X. Il s’agit d’un Cavum.»

En effet, ce phénomène se répand lorsqu’une différence de température importante et rapide se forme brusquement dans un nuage. «Il résulte de la chute des cristaux de glace qui forment une couche de nuages moyens», détaille Météo France sur son site.

Un phénomène naturel

En clair, les nuages sont composés de «cristaux de glace» et de «gouttelettes en surfusion». Lors d’une onde, souvent provoquée par le passage d’un avion, une diminution de la pression à un endroit donné se produit. «Les particules en surfusion se congèlent, et les cristaux formés s’additionnent aux cristaux de glace déjà présents, qui deviennent trop lourds et chutent», résume Météo France. C'est à ce moment, lorsqu’une partie du nuage se dissipe, qu'un trou net et spectaculaire apparaît dans la couche de nuage.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont partagé leur émerveillement à la vue du spectacle. «Magique le trou de Virga rare ce matin sur le Canal», a écrit sur sa page Facebook le club d'aviron de Saint-Gilles, dans le Gard.