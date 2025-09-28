Météo : retour du soleil, températures stables... Quel temps va-t-il faire cette semaine ?

Pour cette semaine d'entrée dans le mois d'octobre, la météo s'annonce clémente. Une grande partie du territoire sera ensoleillée, notamment lors des premiers jours de la semaine.

De belles éclaircies sont à prévoir. Sur une majorité du territoire, le soleil devrait en effet briller durant de nombreux jours. En fin de semaine, quelques perturbations seront à prévoir, notamment dans le nord de l'Hexagone.

En début de semaine, si le mercure ne grimpera pas au delà de la vingtaine de degrés dans une grande partie du territoire, les nuages devraient être rares dans le ciel métropolitain.

Un début de semaine au beau fixe

Seuls quelques départements du Nord, de Normandie et de Bretagne verront une alternance entre passages nuageux et ensoleillés. Les températures seront quant à elles inférieures à 20 °C dans les deux tiers nord du pays avec 19 °C à Paris, 18 °C à Lille, 17 °C à Vichy ou encore 15 °C à Strasbourg. Elles seront nettement plus hautes dans le sud : jusqu'à 24 °C attendus à Perpignan.

Les températures du lundi seront dignes des normales de saison © Météo-France

Une situation qui devrait se poursuivre plusieurs jours. Mardi, le soleil sera omniprésent et les températures maximales seront atteintes toujours dans le sud-est ainsi qu'en Corse (24 °C). De rares pluies pourraient tomber dans l'après-midi à l'est du territoire, dans les environs de Metz et de Belfort.

Mercredi, quelques averses seront à anticiper dans le sud-est © Météo-France

Mercredi et jeudi, aucun changement n'est anticipé par Météo-France : un temps clair et sec dominera malgré quelques rares intempéries cantonnées à l'extrême-est du territoire. Elles se déplaceront, jour après jour, vers le sud de l'Hexagone. Jeudi, ces pluies ne séviront plus que sur l'île de Beauté.

Vendredi, le temps sera marqué par le retour d'une couverture nuageuse © Météo-France

A l'approche du week-end, ce vendredi 3 octobre, le ciel français sera couvert. Les températures descendront également pour rester fidèles aux moyennes de saison : 18 °C à Rennes, 16 °C pour la capitale et seulement 12 °C à Strasbourg. La maximale, en Métropole, sera de 21 °C à Bordeaux.

Un week-end moins réjouissant

Samedi 4 octobre, la pluie fera son apparition de manière plus importante : le quart nord du pays sera en proie aux averses tout au long de la matinée et de l'après-midi.

Samedi devrait être la journée la plus pluvieuse de la semaine © Météo-France

Dimanche, les averses se disperseront et gagneront l'ensemble du sol français, à l'exception de la côte méditerranéenne. L'après-midi, le soleil devrait à nouveau dominer dans le ciel métropolitain, annonçant une nouvelle fois un début de semaine lumineux.