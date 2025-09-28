Pierre Hermé, Jérôme Bocuse, Beatriz Gonzalez… Emmanuel Macron reçoit plusieurs chefs et restaurateurs ce lundi à l’Elysée

Ce lundi 29 septembre, Emmanuel Macron recevra plusieurs chefs, restaurateurs et représentants de la restauration à l'occasion d'un déjeuner pour aborder la question des difficultés de la filière.

La gastronomie française à l'honneur. A l'Elysée, ce lundi, le chef d'Etat reçoit plusieurs personnalités fortes de la restauration française. Leur objectif est de mettre en avant l'«excellence du savoir-faire français» en la matière.

Armand Arnal, Cyril Attrazic, Claude Barbet, Virginie Basselot, Jérôme Bocuse, Beatriz Gonzalez, Pierre Hermé, Mory Sacko, Guy Savoy ou encore Georgina Viou seront ainsi rassemblés à Paris. Plusieurs autres bouchers, charcutiers, vignerons, éleveurs et même un trufficulteur (expert de la truffe) seront au rendez-vous.

Les différents problèmes du secteur, notamment la pénurie de main d'oeuvre, la viabilité économique du secteur et l'attractivité dans un «contexte économique complexe» seront abordés, comme le précise l'Elysée.

De même, les thématiques de la promotion de la qualité, l'éducation au bien-manger et la diplomatie de la gastronomie, outil d’attractivité pour le tourisme en France et l'exportation seront au centre des débats.