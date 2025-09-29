Toute l’actu en direct 24h/24
Meurtre d'une octogénaire par un immigré afghan : «Ce jeune de 20 ans est pire que les bourreaux qu’il est censé fuir», pointe Frédéric Durand

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Ce jeune afghan de 20 ans est pire que les bourreaux qu’il est censé fuir», a pointé le journaliste Frédéric Durand, ce jeudi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur le viol puis le meurtre d’une octogénaire à Niort (Deux-Sèvres) par un immigré afghan, alors que l'immigration afghane a bondi en France ces derniers mois. 

