Meurtre d'une octogénaire par un immigré afghan : «Ce jeune de 20 ans est pire que les bourreaux qu’il est censé fuir», pointe Frédéric Durand

«Ce jeune afghan de 20 ans est pire que les bourreaux qu’il est censé fuir», a pointé le journaliste Frédéric Durand, ce jeudi dans l'émission 180 minutes info sur CNEWS, revenant sur le viol puis le meurtre d’une octogénaire à Niort (Deux-Sèvres) par un immigré afghan, alors que l'immigration afghane a bondi en France ces derniers mois.