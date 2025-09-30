Essonne : un homme de 18 ans est mort après avoir été roué de coups à la gare d'Evry

Plusieurs individus ont frappé à mort un jeune homme de 18 ans près de la gare RER d'Évry-Courcouronnes (Essonne), le lundi 29 septembre. Les assaillants sont toujours en fuite.

Une nouvelle victime de l'ultraviolence en Essonne. Un jeune de 18 ans est décédé après avoir été roué de coups aux abords de la gare RER d'Évry-Courcouronnes, lundi 29 septembre, a rapporté le parquet d'Évry.

Selon le magistrat, le drame s'est déroulé vers 17h30, lorsque trois personnes ont violemment battu la victime, originaire de Ris-Orangis, à proximité d'un quai de la gare routière. Malgré plusieurs tentatives de réanimation des secours, elle est décédée une heure plus tard, selon la même source.

Grégoire Dulin, procureur de la République d'Évry, a précisé qu'une enquête pour «homicide volontaire, d'association de malfaiteurs et de violences volontaires en réunion ayant entraîné une ITT [incapacité de travail] supérieure à 8 jours» a été ouverte. Elle a ensuite été confiée à la Direction de la criminalité territoriale de l'Essonne.

Le motif de l'agression reste inconnu et aucun suspect n'a été interpellé pour le moment.

Ce nouveau décès s'ajoute à d'autres morts violentes récentes dans le département, à l'instar de celle de Sekou, 17 ans, poignardé à mort au thorax près du lycée Louis-Armand à Yerres. Un suspect de 19 ans avait été mis en examen et placé en détention provisoire trois jours après les faits.