L'homme décédé de la rage à Perpignan avait effectué un voyage au Maghreb

L’homme décédé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) la semaine dernière après avoir contracté la rage venait d’effectuer un voyage au Maghreb, selon un médecin infectiologue exerçant dans l'hôpital où il avait été placé en réanimation.

L'origine de la maladie se fait plus précise dans l'affaire du patient décédé de la rage le 25 septembre à Perpignan (Pyrénées-Orientales). L'homme s'était en effet rendu au Maghreb, a indiqué Julian Cornanglia, médecin du Service des maladies infectieuses de l'hôpital de Perpignanais, à l'AFP ce mercredi 1er octobre. Il s'agit du premier décès enregistré en France métropolitaine depuis 2023.

Une enquête épidémiologique est «en cours» afin de déterminer l'origine de la contamination, qui serait apparemment une morsure de chien - mode de contagion le plus courant. Toutefois, le lieu et la date de la contamination n'ont pas encore été établis.

«L'enquête est en train de retracer les déplacements du patient dans l'année écoulée, car le temps d'incubation du virus de la rage peut être long», a ajouté l'infectiologue. Il a noté que la victime, âgée d'une trentaine d'années, avait «effectué un voyage au Maghreb», sans préciser de date.

Le dernier décès lié à la rage survenu à Reims

Placé en réanimation à l'hôpital de Perpignan le 18 septembre, avec des symptômes graves tels que de l'hydrophobie et des convulsions, le jeune homme est décédée une semaine plus tard.

Le Centre national de référence de la rage à l'Institut Pasteur a confirmé le diagnostic, selon un communiqué hospitalier publié le mardi 30 septembre.

Le Dr Cornanglia a indiqué qu'une dizaine de personnes de son service ont reçu un vaccin préventif, tout en exhortant la population à ne pas paniquer puisque «la rage ne se transmet pas d'humain à humain».

Le dernier décès lié à la rage en France datait de 2023, une patiente étant décédée au centre hospitalier de Reims après avoir contracté la maladie lors d'un voyage dans un pays maghrébin où elle avait été blessée par un chat.