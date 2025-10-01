Météo : retour de la pluie, forts coups de vent... Quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Pour ce premier week-end du mois d'octobre, la météo s'annonce mitigée. Une grande partie du territoire sera sujette à des averses ce samedi, mais une amélioration dimanche sera annonciatrice d'une nouvelle semaine clémente.

Après une semaine douce grâce à un anticyclone venu de l'Atlantique Nord, l’Hexagone s’apprête à connaître un week-end en deux temps.

En effet, pour ces premiers jours du mois d’octobre, la météo s’annonce mitigée : des perturbations seront à prévoir ce samedi 4 octobre, avec une légère amélioration en fin de semaine.

Des rafales jusqu'à 85 km/h

Météo-France

Dès samedi matin, la pluie s’abattra sur une majorité du territoire, selon Météo-France. Pluie modérée à Paris, averse à Lyon... Le sud de la France sera épargné et profitera d’un ciel voilé dès la matinée.

Dans l’après-midi, le soleil chassera la pluie de la capitale à la Rochelle et, au contraire, les averses persisteront de la Meuse aux Landes. À noter que les averses seront accompagnées de fortes rafales, qui pourront atteindre jusqu’à 85 km/h dans la moitié nord de la France.

Le mercure reste dans les moyennes de la saison et tournera autour de 15 °C, avec encore une fois une rare exception dans le sud du pays : Perpignan profitera d’une dernière journée d’été avec des températures pouvant aller jusqu’à 28 °C, de même à Montpellier, où le maximum est affiché à 26 °C.

Des températures dans la moyenne automnale

Météo-France

La partie nord de la France sera toujours en proie à des averses dimanche : en Bretagne, de la Normandie jusqu’à Strasbourg. Seule Paris sera épargnée en après-midi, bien que le ciel sera très nuageux, d’après les prévisionnistes.

Encore une fois, les températures seront comprises entre 12 et 16 °C dans le nord de la France. Les régions méditerranéennes, elles, profiteront d'un ciel plus ensoleillé. Le mercure pourra monter à 25 °C à Montpellier, ou 22 °C dans la cité phocéenne, et jusqu’à 27 °C en Corse.

La pluie quittera finalement le nord de la France dès ce mardi, avec une semaine qui s’annonce une nouvelle fois assez douce.