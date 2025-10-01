Revente de plaques funéraires d'anciens combattants : «Les voleurs se font de l'argent sur la mort» des soldats, s'indigne ce président d'association

L’association «le Souvenir français» a dénoncé la multiplication des vols de plaques funéraires de soldats morts pour la France.

Des actes qui indignent. Depuis plusieurs semaines de plus en plus de plaques funéraires de soldats morts pour la France sont dérobées. Celles-ci sont ensuite revendues en ligne, pour quelques dizaines d’euros.

«C’est du patrimoine qui s’évapore, a dénoncé le président de l’association le Souvenir français sur CNEWS. On se fait de l’argent sur leur passé sur leur mort. On ne peut pas laisser faire ça», a-t-il ajouté.

Regrettant fermement ces vols, celui-ci scrute ainsi les plates-formes de vente afin de récupérer les plaques de ces soldats français. Souvent, un arrangement à l’amiable est trouvé avec le voleur. Dans certains cas, l’association poursuit les revendeurs en justice.