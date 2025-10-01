Seine-Saint-Denis : un homme tué de trois balles dans la tête à Sevran

Dans la nuit du mardi 30 septembre à ce mercredi 1er octobre, un homme est décédé après avoir été pris pour cible par un individu armé d’un fusil à pompe, à Sevran (Seine-Saint-Denis). Une seconde personne a été blessée à la main.

Une nouvelle fusillade dans un quartier sensible de Sevran (Seine-Saint-Denis). Un homme de 34 ans a été tué par balles dans la nuit de mardi 30 septembre au mercredi 1er octobre à Rougemont. Un autre homme a été blessé par arme à feu à la main, sans que ses jours ne soient en danger.

Peu avant minuit, des riverains ont alerté la police après avoir entendu des détonations. Malgré plusieurs tentatives de réanimation, un homme touché par trois balles à la tête et au thorax est décédé en arrêt cardiorespiratoire. Son corps a été transporté à l'hôpital sous escorte policière. La victime était notamment connue défavorablement des services de police pour trafic de stupéfiants.

Blessée par balle à la main, la seconde victime a, quant à elle, été retrouvée au centre hospitalier Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, avec un doigt amputé. Un ami l'avait déposée aux urgences au volant d'une Renault Clio, retrouvée par les forces de l'ordre.

La piste d'un règlement de comptes évoquée par le parquet

Les deux hommes ont ensuite été placés en garde à vue par les enquêteurs du service de police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Selon les premiers témoignages, c'est un individu, dont le visage était caché par un masque chirurgical, qui aurait ouvert le feu. Un fusil à pompe à canon scié, une cartouche usagée de calibre 12 et un masque chirurgical, qui pourraient appartenir au tueur, ont été trouvés sur les lieux du drame.

Pour l'heure, l’identité de l'assaillant et ses motivations restent inconnues, bien que la piste d'un règlement de comptes sur fond de trafic de drogues ait été évoquée par le parquet.

Depuis cinq ans, les meurtres et tentatives de meurtre se multiplient dans ce secteur sensible de la région. En juin dernier, un adolescent de 15 ans s'était retrouvé dans un critique après avoir été blessé par balles à quatre reprises, cette fois dans la cité des Beaudottes.