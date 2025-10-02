La Société des grands projets dévoile les 70 œuvres amenées à embellir les principales gares du Grand Paris Express d'ici à 2031

La Société des Grands Projets a dévoilé ce jeudi soir, dans un atelier situé à Saint-Denis-Pleyel, les 70 œuvres qui prendront place au sein de 68 gares du Grand Paris Express d’ici à 2031.

Les nouveaux visuels dévoilés ce jeudi soir sont disponibles ici.

Perspective de la gare de Bondy © Thu-Van Tran - ADAGP / ar.thème / Société des grands projets

Après une première salve de 40 œuvres révélées au cours des derniers mois, la Société des grands projets a dévoilé ce jeudi les 30 œuvres d’arts complémentaires censées orner une collection de 70 pièces exposées dans les principales gares du Grand Paris Express d’ici à 2031.

Perspective de la gare de Drancy-Bobigny © Luc Delahaye / Brenac & Gonzalez / Société des grands projets

Pour ce projet pharaonique intitulé «L’Art du Grand Paris», lancé en 2015 sous la supervision du directeur artistique et culturel du Grand Paris Express, José-Manuel Gonçalves, l’idée était de faire travailler en tandem un artiste avec un architecte pour chacune des 68 gares retenues.

Perspective de la gare de Guyancourt © Hervé Di Rosa - ADAGP / Dietmar Feichtinger - ADAGP / Société des grands projets

«Le coût de la commande globale est de 49 millions d’euros aujourd’hui, avec une recherche de mécènes via le fonds de dotation du Grand Paris Express estimée à 20 millions d’euros. Le coût moyen par œuvre est donc de 700.000 euros mais ce dernier peut varier en fonction de la complexité, de l’étendue et de la technique de chaque œuvre», a résumé Pierre-Emmanuel Becherand, le responsable de l’Architecture et de la Culture au sein de la Société des grands projets.

«70 œuvres séparées par des trajets de deux minutes de métro»

«Nous voulions une co-conception de l’architecture de la gare et des œuvres d’art (…) Nous aurons un “véritable musée itinérant” puisque les passagers, au travers de leur parcours sur l’ensemble des lignes, pourront découvrir ces œuvres d’art», a synthétisé Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société des grands projets.

Perspective de la gare Le Vert de Maisons © Fabienne Verdier - ADAGP / Denis Valode / Société des grands projets

Pour rappel, les 70 œuvres seront visibles sur les lignes 14, 15 Sud, 15 Ouest, 15 Est, 16, 17 et 18 du métro parisien d’ici à 2031, mais certaines d’entre elles seront ouvertes au public dès 2026.

© Société des Grands Paris

«Ces 70 œuvres seront séparées par des trajets de deux minutes de métro environ (…) On a essayé à chaque fois de faire émerger le bon artiste au bon endroit avec le bon architecte», a appuyé Pierre-Emmanuel Becherand.

La gare de Saint-Denis-Pleyel symbolique à plus d’un titre

Pour cet événement organisé jeudi, la Société des grands projets a misé sur la gare de Saint-Denis-Pleyel pour divulguer la dernière partie de son catalogue sur «L’Art du Grand Paris».

Cette dernière va notamment servir d’atelier pour terminer la conception des œuvres d’arts présentées avant leur transport dans les gares choisies au sein du Grand Paris Express. A ce titre, 8 sculptures réalisées par l’artiste plasticienne française Prune Nourry étaient exposées ce jeudi avant de compléter une collection de 108 sculptures censées orner la gare de Saint-Denis-Pleyel dans les années à venir.

Outre cet aspect, la gare de Saint-Denis-Pleyel va également représenter un point névralgique du transport francilien dans les années à venir. Cette dernière devrait accueillir à terme 250.000 voyageurs par jour avec l’arrivée des lignes de métro automatique 15, 16 et 17, en complément de son utilité actuelle de terminus de la ligne 14.

«La gare de Saint-Denis-Pleyel verra dans moins de deux ans maintenant la première unité d’exploitation des lignes 16 et 17 être mise en service. Entre temps, avec le premier tronçon de la ligne 18 et de la ligne 15 Sud, nous aurons mis en service quatre fois ce qui a été mis en service en termes de prolongement lors des 30 dernières années. Ce sera aussi la première fois que nous mettrons en service une ligne nouvelle depuis 30 ans», a conclu Jean-François Monteils, le président du directoire de la Société des grands projets.