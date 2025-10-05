«Peux-tu le faire ?» : dans le cadre de sa dernière campagne de recrutement, l'Armée de Terre met l'accent sur les officiers et les sous-officiers

Dans la lignée de l'investissement massif décidé par la France au bénéfice de ses militaires, l'Armée de Terre, qui ambitionne de recruter 2.500 cadres chaque année, a lancé une campagne pour inciter les jeunes à s'engager vers les postes de commandement.

Donner envie aux jeunes Français de commander. Voici l'objectif de la dernière campagne de recrutement de l'Armée de Terre, qui vise chaque année l'enrôlement de 16.000 candidats, dont 2.500 officiers et sous-officiers.

Et toi, #PeuxTuLeFaire ?



L'armée de Terre recrute ses cadres à partir du Bac à Bac+3 🎓🪖

Préparez votre aventure sur https://t.co/WDyYt87iexpic.twitter.com/n2Eoxy8YTX — Armée de Terre (@armeedeterre) September 27, 2025

Ces derniers sont un maillon essentiel de la chaîne de commandement, la véritable colonne vertébrale qui manage ses équipes et transmet les ordres sur le champ de bataille, mais pas que.

Certains profils sont particulièrement recherchés

L'Armée de Terre a en effet mis en avant les métiers sous tensions où ses besoins sont les plus urgents, notamment dans la maintenance, les systèmes d'information et de communication ou encore la cyberdéfense. Et les profils scientifiques et techniques sont particulièrement recherchés.

Cette campagne de recrutement est appuyée par de nombreux spots publicitaires, diffusés à la télévision, sur les réseaux-sociaux et d'affiches jusqu'au 10 octobre prochain, avec une simple question : «Peux-tu le faire ?».

Les candidats, qui doivent être âgés de 17 à 32 ans, peuvent se rendre sur le site de recrutement de l'Armée de Terre afin de répondre à un quiz et de découvrir les postes correspondant le plus à leur profil, et notamment ceux d'officiers et de sous-officiers.