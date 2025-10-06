Forfait de base EDF : ce que ce nouveau test va changer pour votre facture

La facture électricité de quelque 6.000 foyers français pourrait bien baisser en 2026. EDF s’apprête à mettre en place un test grandeur nature pour permettre à des foyers abonnés à l’option «Base» de bénéficier d’un système d’heures creuses.

À vous les économies ? EDF prévoit de lancer, dans les prochains mois, un test auprès de plusieurs foyers abonnés à l’option «Base», afin de leur permettre de bénéficier d’un système d’heures creuses, jusqu’ici réservé à d’autres formules tarifaires.

Selon MoneyVox, cette phase d’expérimentation ciblera en priorité les ménages abonnés au tarif réglementé disposant d’une petite puissance de compteur (3 kVA ou 6 kVA), soit principalement des logements de petite ou moyenne taille.

Le test devrait commencer en janvier 2026 et s’étendre sur un an, afin d’évaluer le dispositif à travers toutes les saisons. Il ne concernera, dans un premier temps, que 6.000 foyers.

Ces ménages seront informés à l’avance de leur participation et pourront, s’ils le souhaitent, refuser d’y prendre part. Chaque mois, ils recevront un récapitulatif détaillé de leur consommation, incluant une ligne supplémentaire indiquant les économies réalisées par rapport à leurs dépenses des années précédentes.

Une facture équivalente ou moins chère

Deux grilles tarifaires seront testées : Les heures de pointe, correspondant aux périodes de forte consommation (début et fin de journée, lorsque les occupants sont chez eux), seront plus chères. Au contraire, les périodes plus calmes, comme les week-ends ou la nuit, seront moins chères.

À noter : si, à la fin du mois, les nouvelles grilles tarifaires entraînent une facture supérieure à celle de l’option «Base» actuelle, le client ne paiera pas plus que son tarif habituel.

Alors pourquoi lancer une telle expérimentation ? La Commission de régulation de l’énergie (CRE), à l’origine de cette initiative, souhaite comprendre comment flexibiliser la consommation des foyers à petite puissance et identifier l’existence éventuelle d’un gisement d’économies.

«Cette expérimentation permettra également d’observer si ces clients peuvent tirer avantage de l’option heures creuses, même s’ils ne disposent pas de chauffe-eau ou de chauffage électrique», précise la CRE.