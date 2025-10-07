Toute l’actu en direct 24h/24
L'édito de Laurence Ferrari : «"Par ici la sortie", c’est le nouvel air qu’entonnent les anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron»

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«"Par ici la sortie", c’est le nouvel air qu’entonnent les anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron», a lancé Laurence Ferrari dans son édito de l'émission Punchline sur CNEWS ce mardi. «La France a besoin d'un budget si elle ne veut pas achever de se ridiculiser aux yeux du monde entier et de se ruiner au passage», a-t-elle ajouté alors que Sébastien Lecornu continue ce mardi «d'ultimes négociations» avec les différents chefs de partis. 

