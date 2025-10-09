Elisabeth Borne plaide pour "des compromis" allant "de la droite républicaine au Parti socialiste"

La ministre démissionnaire de l'Education Elisabeth Borne a appelé jeudi sur BFMTV à "trouver des compromis de la droite républicaine au Parti socialiste" pour "sortir de la crise politique" actuelle.

"Notre enjeu aujourd'hui, c'est de sortir d'une crise politique et de trouver un chemin", donc d'"arriver à dialoguer avec les groupes parlementaires", a affirmé Mme Borne. "Ca veut dire aussi arriver à trouver des compromis de la droite républicaine au Parti socialiste", a-t-elle ajouté.