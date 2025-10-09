Toute l’actu en direct 24h/24
Crise politique : la France aura un budget en 2026, assure Roland Lescure, ministre de l'Economie démissionnaire

Deux jours après sa démission, Sébastien Lecornu a affirmé que sa «mission» était «terminée» et a confié que «la situation permet au président de nommer un Premier ministre dans les 48 prochaines heures». Suivez notre direct.
Déclaration
Roland Lescure : la France aura un budget en 2026 et respectera ses engagements européens

La France disposera d'un budget en 2026, qui sera "bon" pour les déficits et la croissance, et elle respectera ses engagements européens, a assuré son ministre de l'Economie démissionnaire, Roland Lescure, avant une réunion avec ses homologues de la zone euro. 

"Il y a une majorité de parlementaires en France qui veulent la stabilité (...) et qui s'accordent sur une chose, c'est que nous avons besoin d'un budget pour 2026, et, c'est très important, d'un budget qui respecte les engagements que nous avons pris envers nos amis Européens, donc c'est ce qu'il va se passer", a déclaré le ministre à la presse, avant une réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg.

"Disruptif", "ni de gauche ni macroniste" : voici ce que pense Bruno Retailleau de Jean-Louis Borloo

Le patron des Républicains Bruno Retailleau a estimé que le centriste Jean-Louis Borloo, dont le nom circule pour Matignon et qu'il a eu au téléphone jeudi matin, était "disruptif" et n'était "ni de gauche ni macroniste", condition qu'il a fixée pour participer au prochain gouvernement.

Eric Dupond-Moretti favorable à un Premier ministre de gauche

L'ancien ministre de la Justice s'est dit favorable à tester un Premier ministre de gauche. 

Déclaration
Elisabeth Borne plaide pour "des compromis" allant "de la droite républicaine au Parti socialiste"

La ministre démissionnaire de l'Education Elisabeth Borne a appelé jeudi sur BFMTV à "trouver des compromis de la droite républicaine au Parti socialiste" pour "sortir de la crise politique" actuelle. 

"Notre enjeu aujourd'hui, c'est de sortir d'une crise politique et de trouver un chemin", donc d'"arriver à dialoguer avec les groupes parlementaires", a affirmé Mme Borne. "Ca veut dire aussi arriver à trouver des compromis de la droite républicaine au Parti socialiste", a-t-elle ajouté.

Alerte
Bruno Retailleau ne participera pas à un gouvernement avec un Premier ministre de gauche ou macroniste

Le patron des Républicains Bruno Retailleau refuse de participer à un gouvernement dirigé par un Premier ministre de gauche ou macroniste, tout en répétant qu'il s'opposait à une suspension de la réforme des retraites lors d'une réunion jeudi soir avec les parlementaires de son parti. 

Si les Républicains devaient entrer au prochain gouvernement, Bruno Retailleau a défendu une "participation exigeante", conditionnée à ce que "l'on connaisse le nom du nouveau Premier ministre et qu'on reparle du fond", ont indiqué à l'AFP des participants à cette réunion qui s'est tenue après la prise de parole sur France 2 du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu.

Déclaration
Agnès Pannier-Runacher appelle à «essayer la gauche»

La ministre de la Transition écologique du gouvernement démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher a appelé à "essayer la gauche" comme allié pour un nouveau gouvernement, sur Ici Nord. 

"Je fais un constat: on a essayé la droite, on a essayé le centre, alors pourquoi ne pas essayer la gauche?", a-t-elle dit depuis Lille. "Si on veut effectivement donner de la stabilité au pays, il faut qu'on puisse s'accorder sur les quelques points, et il y en a beaucoup en réalité, qui nous permettent avec la gauche d'avancer", a-t-elle ajouté.

Le patron du Medef se dit "très réticent" à une suspension de la réforme des retraites

Le président du Medef Patrick Martin a exprimé jeudi sa grande réticence quant à une suspension de la réforme des retraites réclamée par le PS, y voyant une menace pour le niveau d'activité de la France et le pouvoir d'achat. "Nous sommes très réticents à ce que cette réforme soit suspendue, a fortiori abrogée", a déclaré le patron du Mouvement des entreprises de France sur France Inter.

Jordan Bardella : «La France a besoin de clarté, de stabilité, d'une nouvelle majorité»
