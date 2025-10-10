Ariège : une église fait résonner ses cloches au rythme de Star Wars

Depuis 2021, les cloches de l'église du village d'Arvigna (Ariège) jouent une mélodie contemporaine, «La Marche impériale» de Star Wars, en plus des sonneries traditionnelles. Une initiative du maire qui plaît aux habitants.

Un soupçon de modernité. Depuis quatre ans, deux mélodies peu banales résonnent du clocher de l'église Saint-Vincent-et-Saint-Martial, située à Arvigna, dans l'Ariège.

Aux côtés des sonneries traditionnelles de l'angélus à 7h, 12h et 19h, des demi-heures et des heures, les cloches de l'édifice jouent «La Marche impériale», thème iconique de la bande-originale de la saga Star Wars, ainsi qu'«Au Clair de la lune».

Des mélodies appréciées par les habitants

Une idée venue tout droit de l'équipe municipale. «Le clocher électrifié est en place depuis 2019 et quand j'ai été élu maire du village en 2021, on a rajouté l'originalité de Star Wars et d'Au Clair de la lune, en plus des autres sonneries classiques et le glas lors des décès», a déclaré Maxime Roubichou à nos confrères de France 3 régions.

«On respecte les traditions et les rendez-vous religieux», a ajouté l'édile. Et cette initiative pour le moins surprenante fait le bonheur des habitants. «Quand il y a un dysfonctionnement du clocher, [certains] m'appellent ou m'envoient un sms pour me dire : "Monsieur le Maire, il y a un problème au clocher", c'est que ça manque en fait, c'est devenu un repère», a-t-il assuré.

Par ailleurs, «l’évêque est déjà venu» à Arvigna. Et ce dernier «trouve l’idée originale et amusante», a assuré Maxime Roubichou à nos confrères d'Actu.fr.