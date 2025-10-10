Mortalité routière : un chiffre en hausse de 9% en septembre

Selon un communiqué de la Sécurité routière, publié ce vendredi, la mortalité routière a augmenté de 9% en septembre en France métropolitaine par rapport au même mois de l'an dernier. Au total, 291 personnes ont perdu la vie sur les routes hexagonales durant cette période de l'année.

Une hausse inquiétante. La mortalité routière a augmenté de 9% en septembre en France métropolitaine par rapport au même mois de l’an dernier, a annoncé ce vendredi la Sécurité routière.

Selon les estimations de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), «291 personnes sont décédées en septembre 2025 sur les routes de France métropolitaine, contre 266 en septembre 2024, soit 25 tués de plus (+9%)».

Les usagers de deux-roues, plus concernés

Un chiffre en nette augmentation alors que le mois d’août dernier s’est déjà avéré être le plus meurtrier depuis 14 ans sur les routes hexagonales. Concrètement, les usagers de deux-roues sont les plus concernés par la hausse des décès. Au total, 69 ont été tués en septembre 2025, soit 17 de plus qu’en 2024 à la même période.

Mais les piétons ont également été victimes de ces accidents de la route avec 49 décès, 12 de plus qu'en septembre en 2024. De même pour les utilisateurs d’engins de déplacements personnels motorisés où sept personnes sont mortes en septembre, trois de plus.

La ville, plus épargnée

Cette augmentation de la mortalité routière concerne principalement les routes hors agglomération et les autoroutes. En ville, le bilan reste en revanche stable. Le communiqué de la Sécurité routière précise aussi que 1.435 personnes ont été gravement blessées sur le même mois (+5%).

Un constat alarmant puisque sur l’ensemble du troisième trimestre écoulé, avec 970 décès, la hausse de la mortalité routière atteint 16,7% par rapport à la même période en 2024, d’après ces données.