Nouveau gouvernement : Marine Le Pen annonce le dépôt d'une motion de censure dès lundi

L'Elysée a dévoilé les noms des différents ministres qui vont composer le gouvernement ce dimanche soir. Laurent Nuñez est nommé à l'Intérieur, Gérald Darmanin est maintenu à la Justice et Jean-Pierre Farandou est quant à lui au ministère du Travail. Suivez notre direct.
Sur les réseaux
Manuel Bompard annonce que la France insoumise dépose une motion de censure
Sur les réseaux
Marine Le Pen annonce le dépôt d'une motion de censure dès lundi
Alerte
LR exclut les ministres LR entrés au nouveau gouvernement

Les six ministres LR entrés au gouvernement de Sébastien Lecornu malgré la décision du parti de ne pas y participer sont exclus du parti et "cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes", ont indiqué dimanche Les Républicains dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les membres LR qui ont accepté d’entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer des Républicains", affirme le parti qui précise que ses instances dirigeantes se réuniront "dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive". 

Les six ministres LR sont Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Francophonie).

Alerte
L'Elysée a dévoilé la liste des nouveaux ministre du gouvernement de Sébastien Lecornu

Plus d'informations à suivre...

Sur les réseaux
La liste des nouveaux ministres dévoilée
Matignon demande des passations de pouvoirs «sobres», sans presse, sans invités

Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont demandé aux ministres nommés dimanche soir des passations de pouvoir marquées par la "sobriété", sans presse et sans invités, a appris l'AFP auprès de Matignon. 

Les cérémonies de passation auront lieu aussi "en intérieur", a ajouté la même source, alors que le gouvernement devait être annoncé dimanche dans la soirée. Des discours ponctuent souvent ces passations de pouvoir, en présence de nombreux invités et des médias.

Alerte
Jean-Pierre Farandou est nommé au ministère de Travail

Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, est nommé ministre du Travail et des Solidarités.

Alerte
Edouard Geffray nommé ministre de l'Education nationale

L'ancien directeur de l'enseignement scolaire Edouard Geffray est nommé au ministère de l'Education nationale.

Alerte
Gérald Darmanin maintenu au ministère de la Justice

Gérald Darmanin est reconduit ministère de la Justice dans le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.

Alerte
Laurent Nuñez est nommé ministre de l'Intérieur

Laurent Nuñez remplace Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur.

Alerte
Sébastien Lecornu est à l'Elysée pour rencontrer Emmanuel Macron

Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche soir à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, laissant entrevoir la formation d'un gouvernement dans la soirée, selon une source proche de l'exécutif. 

Démissionnaire lundi dernier, Sébastien Lecornu avait été reconduit vendredi soir dans ses fonctions de Premier ministre par le chef de l'Etat.

Sur les réseaux
«Je prends un autre chemin en décidant de ne pas rester au gouvernement», annonce Agnès Pannier-Runacher

Alerte
Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi

Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi, a précisé une source proche du dossier. 

Sur les réseaux
Le député de l'Isère a «refusé» d'intégrer le gouvernement de Sébastien Lecornu
Déclaration
Hervé Marseille (UDI) estime possible une censure de Sébastien Lecornu dès "cette semaine"

Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.

Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".

Sébastien Lecornu n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle démission

Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi. 

De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".

