Les six ministres LR entrés au gouvernement de Sébastien Lecornu malgré la décision du parti de ne pas y participer sont exclus du parti et "cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes", ont indiqué dimanche Les Républicains dans un communiqué transmis à l'AFP.

"Les membres LR qui ont accepté d’entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer des Républicains", affirme le parti qui précise que ses instances dirigeantes se réuniront "dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive".

Les six ministres LR sont Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Francophonie).