Les derniers restes de la macronie et des mercenaires en rupture avec leur parti sont donc montés ce soir sur le radeau de la Méduse.
Les insoumis n’ont qu’une parole : nous déposons donc immédiatement une motion de censure pour en finir avec la macronie.
— Manuel Bompard (@mbompard) October 12, 2025
Comme nous l’affirmons depuis plusieurs jours, le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR.
Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci.
Le président de la République doit annoncer au plus vite la dissolution de…
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 12, 2025
Les six ministres LR entrés au gouvernement de Sébastien Lecornu malgré la décision du parti de ne pas y participer sont exclus du parti et "cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes", ont indiqué dimanche Les Républicains dans un communiqué transmis à l'AFP.
"Les membres LR qui ont accepté d’entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer des Républicains", affirme le parti qui précise que ses instances dirigeantes se réuniront "dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive".
Les six ministres LR sont Annie Genevard (Agriculture), Rachida Dati (Culture), Vincent Jeanbrun (Logement), Philippe Tabarot (Transports), Sébastien Martin (Industrie) et Nicolas Forissier (Francophonie).
Plus d'informations à suivre...
Elodie Huchard dresse la liste des nouveaux ministres de Sébastien Lecornu, dans #HDPros2WEpic.twitter.com/eUs30gmjys
— CNEWS (@CNEWS) October 12, 2025
Les services du Premier ministre Sébastien Lecornu ont demandé aux ministres nommés dimanche soir des passations de pouvoir marquées par la "sobriété", sans presse et sans invités, a appris l'AFP auprès de Matignon.
Les cérémonies de passation auront lieu aussi "en intérieur", a ajouté la même source, alors que le gouvernement devait être annoncé dimanche dans la soirée. Des discours ponctuent souvent ces passations de pouvoir, en présence de nombreux invités et des médias.
Jean-Pierre Farandou, président du groupe SNCF, est nommé ministre du Travail et des Solidarités.
L'ancien directeur de l'enseignement scolaire Edouard Geffray est nommé au ministère de l'Education nationale.
Gérald Darmanin est reconduit ministère de la Justice dans le nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu.
Laurent Nuñez remplace Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche soir à l'Elysée pour s'entretenir avec Emmanuel Macron, laissant entrevoir la formation d'un gouvernement dans la soirée, selon une source proche de l'exécutif.
Démissionnaire lundi dernier, Sébastien Lecornu avait été reconduit vendredi soir dans ses fonctions de Premier ministre par le chef de l'Etat.
Il n'y aura pas de conseil des ministres avant mardi, a précisé une source proche du dossier.
Le Premier ministre @SebLecornu m’a proposé d’intégrer son gouvernement.
J’ai refusé en conscience, les conditions n’étant pas réunies pour prendre soin de la santé des Français & de nos soignants. Comme député de l’Isère je serai un acteur vigilant des choix budgétaires à venir.
— Dr. Yannick Neuder (@yannickneuder) October 12, 2025
Le président de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), Hervé Marseille, a estimé dimanche qu'une censure du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu pouvait intervenir "cette semaine", après sa déclaration de politique générale.
Avant même qu'il ne soit nommé, le gouvernement est menacé, a estimé le président du groupe Union centriste (59 sénateurs) au Sénat sur Radio J, "peut-être même cette semaine, après la déclaration de politique générale".
Sébastien Lecornu, qui a démissionné lundi dernier parce que "les conditions n'étaient plus remplies", a promis qu'il ferait de même si elles "n'étaient plus remplies à nouveau". "Je ne ferai pas n'importe quoi", a-t-il assuré à La Tribune dimanche, selon laquelle la nomination d'un gouvernement pourrait intervenir lundi ou mardi.
De fait, lundi, le Président Emmanuel Macron a annoncé qu'il se rendrait en Egypte pour marquer son "soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza".