Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tarn-et-Garonne : le candidat UDR/RN remporte la législative partielle

Avec cette élection, la composition de l'Assemblée nationale reste inchangée. [AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le candidat soutenu par l’Union des droites pour la République (UDR) et le RN, Pierre-Henri Carbonnel, a remporté dimanche l’élection législative partielle de la première circonscription du Tarn-et-Garonne, avec 52,06% des voix.

L’Assemblée nationale reste inchangée. Pierre-Henri Carbonnel (UDR-RN) a remporté dimanche avec 52,06% des voix la législative partielle de la première circonscription du Tarn-et-Garonne. L’UDR d’Eric Ciotti conserve ainsi son siège, occupé auparavant par Brigitte Barèges, dont Pierre-Henri Carbonnel était le suppléant. 

Alors que le scrutin a été marqué par une très forte abstention (37,4% de participation), la candidate socialiste défaite, Cathie Bourdoncle, n’a remporté que 47,94% des voix. 

Pierre-Henri Carbonnel, agriculteur de 35 ans, arrivé en tête au premier tour, partait favori pour le second, fort de ses soutiens de l’UDI et du RN. Et d’autant plus que le président LR Bruno Retailleau avait appelé sur CNEWS pendant l’entre-deux tours les électeurs de droite à ne donner aucune voix à la candidate socialiste. 

Succès de l'union des droites

Le président de l’UDR Eric Ciotti a salué sur X une «magnifique victoire», y voyant «l’avènement de l’union du peuple de droite dans le pays». 

Jordan Bardella a également félicité le nouveau député et souligné que l’alliance entre l’UDR et le RN était «la seule alternative crédible pour gouvernement et redresser la France». 

Pour rappel, l’élection de Brigitte Barèges (UDR), avait été annulée et l’élue contrainte de démissionner en juillet sur décision du Conseil constitutionnel après le rejet de ses comptes de campagne. Elle avait également été déclarée inéligible pour un an. 

PolitiquelégislativeÉric Ciotti

À suivre aussi

Accord de paix à Gaza : «La France est condamnée à être une figurante bavarde de la diplomatie mondiale», déplore David Lisnard
En directNouveau gouvernement : Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration de politique générale demain après-midi
Gouvernement Lecornu 2 : Laurent Nuñez à l'Intérieur, Amélie de Montchalin aux Comptes publics, Gérald Darmanin à la Justice... Voici la liste complète des ministres

Ailleurs sur le web

Dernières actualités