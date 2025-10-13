Tarn-et-Garonne : le candidat UDR/RN remporte la législative partielle

Le candidat soutenu par l’Union des droites pour la République (UDR) et le RN, Pierre-Henri Carbonnel, a remporté dimanche l’élection législative partielle de la première circonscription du Tarn-et-Garonne, avec 52,06% des voix.

L’Assemblée nationale reste inchangée. Pierre-Henri Carbonnel (UDR-RN) a remporté dimanche avec 52,06% des voix la législative partielle de la première circonscription du Tarn-et-Garonne. L’UDR d’Eric Ciotti conserve ainsi son siège, occupé auparavant par Brigitte Barèges, dont Pierre-Henri Carbonnel était le suppléant.

Alors que le scrutin a été marqué par une très forte abstention (37,4% de participation), la candidate socialiste défaite, Cathie Bourdoncle, n’a remporté que 47,94% des voix.

Pierre-Henri Carbonnel, agriculteur de 35 ans, arrivé en tête au premier tour, partait favori pour le second, fort de ses soutiens de l’UDI et du RN. Et d’autant plus que le président LR Bruno Retailleau avait appelé sur CNEWS pendant l’entre-deux tours les électeurs de droite à ne donner aucune voix à la candidate socialiste.

Succès de l'union des droites

Le président de l’UDR Eric Ciotti a salué sur X une «magnifique victoire», y voyant «l’avènement de l’union du peuple de droite dans le pays».

Magnifique victoire de Pierre-Henri Carbonnel dans le Tarn-et-Garonne contre la gauche !



Victoire de l’alliance UDR-RN et de mon amie @BrigitteBareges. Un tel résultat traduit l’avènement de l’union du peuple de droite dans le pays.



L’alternance approche ! 🇫🇷 pic.twitter.com/Z4450xcu3W — Eric Ciotti (@eciotti) October 12, 2025

Jordan Bardella a également félicité le nouveau député et souligné que l’alliance entre l’UDR et le RN était «la seule alternative crédible pour gouvernement et redresser la France».

Félicitations à Pierre-Henri Carbonnel, élu ce soir député de l'UDR d'@eciotti, avec le soutien du Rassemblement National, dans le Tarn-et-Garonne.



Une nouvelle démonstration de la solidité de notre union, seule alternative crédible pour gouverner et redresser la France. — Jordan Bardella (@J_Bardella) October 12, 2025

Pour rappel, l’élection de Brigitte Barèges (UDR), avait été annulée et l’élue contrainte de démissionner en juillet sur décision du Conseil constitutionnel après le rejet de ses comptes de campagne. Elle avait également été déclarée inéligible pour un an.